В Барнауле воспитательница детсада чуть не задушила ребенка из-за слюнявчика

В Барнауле воспитательница детского сада душила своего воспитанника. У ребенка диагностирован ушиб тканей шеи, возникший в результате сдавливания. По словам матери потерпевшего, причиной агрессии стало то, что мальчик отобрал слюнявчик у девочки, сообщает Инфо24 .

В правоохранительных органах сотрудница дошкольного учреждения заявила, что мальчик достаточно взрослый и «должен понимать, что делает». После этого случая женщину уволили, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Случаи жестокого обращения с детьми со стороны воспитателей в российских детских садах, к сожалению, не редкость. В начале июня в Хабаровске воспитательница подвергла ребенка издевательствам за отказ одеваться на прогулку. Сначала она вытащила мальчика на улицу, схватив за капюшон, затем нанесла ему несколько ударов. После того как ребенок упал под скамейку, она использовала его тело как опору для ног в присутствии других детей. После публикации видео воспитательница была немедленно уволена, и в отношении нее было возбуждено уголовное дело.

Примерно в то же время в одном из детских садов Тракторозаводского района Челябинска воспитательница угрожала одному из воспитанников физической расправой и обещала выбить зубы после того, как он позволил себе нецензурные выражения в ее адрес. В связи с публикацией этой информации в социальных сетях прокуратура Челябинской области начала служебную проверку.