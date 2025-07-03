Определены топ-100 проектов форума «Сильные идеи для нового времени»

Из первой тысячи одобренных инициатив эксперты выбрали 300 самых перспективных проектов, а затем — 100 лучших. Это 2-й и 3-ий этапы отбора финалистов форума «Сильные идеи для нового времени», который проводится Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Посмотреть идеи, которые уже вошли в число лучших, можно на сайте идея.росконгресс.рф с помощью фильтров топ-1000, 300 и 100 в каждом из выбранных направлений.

В 2025 году на форум поступило свыше 35 тыс. заявок. Из них более 2,5 тыс. экспертов, работавшие на платформе идея.росконгресс.рф, выбрали 1000 наиболее перспективных идей, направленных на повышение качества жизни граждан, а также обеспечение технологического и промышленного суверенитета страны. Далее члены Экспертного совета АСИ из 200 человек определили топ-300 и 100. Лучшие проекты 3 июля представят руководству страны.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проводится в пятый раз в России. В 2025 году он проходит в Национальном центре «Россия». В течение второго дня мероприятия сразу пять лидеров лично представили свои проекты президенту России Владимиру Путину, об этом сообщило Агентство стратегических инициатив (АСИ) в официальном Telegram-канале.