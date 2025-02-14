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50 украинских беспилотников перехватили в России за ночь

Их сбили с помощью дежурных систем противовоздушной обороны (ПВО).

41 БпЛА уничтожили над Белгородской областью, пять — над Воронежской областью, четыре — над Ростовской областью.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ПВО сбила несколько дронов ВСУ над Старооскольским округом. Пострадавших нет.