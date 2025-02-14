50 украинских беспилотников перехватили в России за ночь
Минувшей ночью над тремя российскими регионами ликвидировали 50 дронов противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Их сбили с помощью дежурных систем противовоздушной обороны (ПВО).
41 БпЛА уничтожили над Белгородской областью, пять — над Воронежской областью, четыре — над Ростовской областью.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ПВО сбила несколько дронов ВСУ над Старооскольским округом. Пострадавших нет.