В Белгородской области сбили несколько беспилотников ВСУ

Несколько дронов ВСУ сбили над Старооскольским округом Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Над Старооскольским округом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников», — отметил он.

По словам губернатора, никто не пострадал. На месте работают все службы.

Ранее сообщалось, что минувший день для жителей Белгородской области стал одним из самых тяжелых. Регион подвергся ударам беспилотников противника десятки раз.