Один из самых тяжелых дней: ВСУ десятки раз атаковали Белгородскую область

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Губернатор Гладков: ВСУ совершили более 50 атак на Белгородскую область за день

Минувший день для жителей Белгородской области стал одним из самых тяжелых. Регион подвергся ударам беспилотников противника десятки раз, сообщает в своем Telegram-канале губернатор субъекта РФ Вячеслав Гладков.

Украинские военные ударили по Белгородской области 50 беспилотниками. Пять человек получили ранения.

Двоих жителей Белгородской области госпитализировали. Одна женщина умерла.

Ранее украинские военные нанесли удар по Белгороду с помощью РСЗО HIMARS. В небе над городом сбили семь таких снарядов.