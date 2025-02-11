ВСУ атаковали Белгород натовской РСЗО HIMARS

сегодня в 15:55

По предварительной информации, в небе над Белгородом было сбито около семи снарядов. В результате этой атаки пострадавших нет.

Как уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, из-за ЧП повреждения получила кровля частного дома в селе Репное.

Ранее противник ударил HIMARS по нефтепроводу «Транснефть-Дружба» под Брянском. По объекту выпустили два снаряда.