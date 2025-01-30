Украинцы ударили HIMARS по нефтепроводу «Транснефть-Дружба» под Брянском

Минувшей ночью под удар ВСУ попала распределительная станция нефтепровода «Транснефть-Дружба» в Брянской области, сообщает SHOT .

По предварительным данным, по станции были выпущены 2 снаряда из РСЗО HIMARS. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Всего украинская сторона обстреляла российское приграничье 7 реактивными снарядами HIMARS. Один из них сбили недалеко от Кореневского района Курской области. Пострадавших нет.

Ранее стало известно, что ВСУ ночью провели атаку дронами на Брянскую область, над городом раздавались громкие взрывы. Было уничтожено несколько воздушных целей.

Очевидцы рассказали о пожаре в районе Новозыбкова — там расположен нефтепровод «Дружба». Зарево было видно в стороне поселков Мамай и Замишево.