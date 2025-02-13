В ходе успешных боевых действий войска группировки «Центр» достигли значительных результатов в ДНР. В районе Водяного Второго противник был вытеснен из населенного пункта, сообщили в Минобороны .

Теперь населенный пункт Водяное Второе находится под контролем российских военных.

Также в серии столкновений близ населенных пунктов Новоандреевка, Надеждинка, Котлино, Удачное, Зверево, Барановка, Ленина и Щербиновка были разгромлены подразделения украинских вооруженных формирований. Среди них — части национальной гвардии, территориальной обороны, аэромобильные, механизированные и егерские бригады противника. Неприятель понес существенные потери как в живой силе, так и в военной технике.

Российские военные продолжают продвигаться в зоне проведения специальной военной операции, ежедневно добиваясь поставленных целей, улучшая свои позиции.