Российские войска уничтожили австрийского наемника в зоне СВО

30-летний австрийский наемник Ричард Шерманн был ликвидирован российскими военнослужащими на запорожском направлении, сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале .

Мужчина, живя в Вене, вступил в несколько европейских ультраправых группировок. По словам военкора, Шерманн неоднократно участвовал в демонстрациях идентаристов.

После своего приезда на Украину наемник вступил в радикальную группировку «Реванш», курируемую ГУР МО Украины. На форме Шерманна был патч, стилизованный под эмблему Misanthropic Division* — экстремистской организации, созданной главарями нацбата «Азов»** в 2014 году.

Боевики данной группировки причастны к убийству Арсена Павлова, добавил Поддубный.

Ранее в России заочно осудили гражданина Латвии за наемничество на Украине. Австриец за деньги принимал участие в боевых действиях против российской армии.

* Признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ

** Организация признана террористической и запрещена в РФ