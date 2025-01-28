Российские войска уничтожили австрийского наемника в зоне СВО
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30-летний австрийский наемник Ричард Шерманн был ликвидирован российскими военнослужащими на запорожском направлении, сообщает военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале.
Мужчина, живя в Вене, вступил в несколько европейских ультраправых группировок. По словам военкора, Шерманн неоднократно участвовал в демонстрациях идентаристов.
После своего приезда на Украину наемник вступил в радикальную группировку «Реванш», курируемую ГУР МО Украины. На форме Шерманна был патч, стилизованный под эмблему Misanthropic Division* — экстремистской организации, созданной главарями нацбата «Азов»** в 2014 году.
Боевики данной группировки причастны к убийству Арсена Павлова, добавил Поддубный.
Ранее в России заочно осудили гражданина Латвии за наемничество на Украине. Австриец за деньги принимал участие в боевых действиях против российской армии.
* Признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ
** Организация признана террористической и запрещена в РФ