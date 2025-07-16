сегодня в 23:07

Останки советских воинов во Львове предлагают обменять на пленных ВСУ

Городские власти Львова завершили эксгумацию захоронений на территории бывшего мемориала «Холм Славы», где были обнаружены останки 355 человек, включая легендарного советского разведчика Николая Кузнецова. Мэр Андрей Садовый шокировал публичным предложением использовать эти останки для обмена на украинских военнопленных, сообщает ТАСС .

«Холма Славы советского периода больше не существует. Все останки, включая разведчика Кузнецова, будут перезахоронены на Голосковском кладбище. Готовы обменять их на наших защитников», — заявил Садовый в своем Telegram-канале.

Это заявление вызвало резкую реакцию в Москве, где действия львовских властей назвали «кощунственными».

Николай Кузнецов — герой Великой Отечественной войны, который под видом немецкого офицера ликвидировал 11 высокопоставленных нацистов и погиб в 1944 году в бою с бандеровцами.