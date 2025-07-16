Китаянка покончила с собой в ТЦ после того, как не смогла купить Лабубу

В Китае девушка пришла в торговый центр, чтобы приобрести монстрика Лабубу. Однако у нее не получилось купить игрушку, из-за чего она совершила суицид, сообщает kp.ru .

Девушка стала фанаткой Лабубу и решила купить популярную игрушку. В этих целях она пришла в ТЦ и встала в очередь к автомату с монстриками.

Помимо нее там стояли еще несколько человек. Внезапно между посетителями, которые тоже хотели приобрести Лабубу, произошел конфликт. Вскоре он перерос в драку.

Продажу товара приостановили. Китаянка не смогла купить игрушку и покончила с собой прямо в торговом центре.

Ранее стало известно, что в Москве появился серийный похититель Лабубу. Он ворует игрушки прямо в метро или в людных местах.