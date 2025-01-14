В России заочно осудили гражданина Латвии за наемничество на Украине
Верховный Суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам лишения свободы гражданина Латвии Волмарса Улдиса за участие в российско-украинском конфликте на стороне ВСУ. Он объявлен в международный розыск, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Гражданин иностранного государства был признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).
Установлено, что латвиец в качестве наемника вступил «Иностранный легион» территориальной обороны Украины. С марта по август 2022 года Улдис за деньги принимал участие в боевых действиях против российской армии.
Суд приготовил латвийского наемника к 14 годам тюремного заключения. В настоящее время Волмарс Улдис объявлен в международный розыск.
Ранее стало известно, что национальный батальон «Азов»* ВСУ набирает англоязычных наемников для штурмовых подразделений.
* организация признана террористической и запрещена в РФ.