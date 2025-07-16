Минобороны заявило о 40 сбитых беспилотниках

сегодня в 23:19

Российские ПВО за три часа сбили 40 украинских дронов

В период с 20:00 до 23:00 мск российские силы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников, уничтожив 40 воздушных целей самолётного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Основной удар пришёлся на Белгородскую область, где было нейтрализовано 29 БПЛА.

Ещё 9 дронов сбито над Брянской областью и 2 — над Липецкой.

Ранее в Белгороде при атаке беспилотников погиб один человек, пятеро были ранены.