Один человек погиб, еще пятеро ранены при атаке ВСУ на Белгород

сегодня в 23:00

Мирный житель погиб при ударе беспилотника ВСУ в Белгороде

В результате массированного налета беспилотников на Белгород один человек погиб, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.