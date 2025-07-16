Один человек погиб, еще пятеро ранены при атаке ВСУ на Белгород
Мирный житель погиб при ударе беспилотника ВСУ в Белгороде
В результате массированного налета беспилотников на Белгород один человек погиб, еще пятеро получили ранения различной степени тяжести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, повреждены шесть частных домовладений.
На месте происшествия работают экстренные службы, оценивая масштабы разрушений.
Медики оказывают помощь пострадавшим, состояние одного из раненых оценивается как тяжелое.