Трамп предупредил о пределе терпения в вопросе Украины

Госдеп: терпение президента Трампа по Украине не безгранично
Политика

Терпение президента США Дональда Трампа на фоне продолжающегося украинского кризиса не безгранично, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, сообщает ТАСС.

«Терпение президента Трампа в украинском вопросе не безгранично», — заявила чиновница.

Комментируя возможные дипломатические перспективы, Брюс подчеркнула, что действия американской стороны говорят сами за себя — решение о поставках дополнительных оборонительных вооружений, включая 17 систем ПВО Patriot, было принято после тщательного анализа развития ситуации.

«Президент Трамп, будучи прирожденным дипломатом, тем не менее остается реалистом», — заявила представитель Госдепа, проведя параллели с жесткой позицией администрации по иранскому вопросу. Особое внимание было уделено условиям новых поставок — их финансирование ляжет на европейских союзников, а координацию будет осуществлять НАТО.

Как отметила Брюс, хотя дипломатические каналы остаются открытыми, администрация Трампа четко дала понять, что готова к дальнейшей эскалации поддержки Киева в случае отсутствия прогресса в урегулировании кризиса.