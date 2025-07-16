Трамп предупредил о пределе терпения в вопросе Украины

«Терпение президента Трампа в украинском вопросе не безгранично», — заявила чиновница.

Комментируя возможные дипломатические перспективы, Брюс подчеркнула, что действия американской стороны говорят сами за себя — решение о поставках дополнительных оборонительных вооружений, включая 17 систем ПВО Patriot, было принято после тщательного анализа развития ситуации.

«Президент Трамп, будучи прирожденным дипломатом, тем не менее остается реалистом», — заявила представитель Госдепа, проведя параллели с жесткой позицией администрации по иранскому вопросу. Особое внимание было уделено условиям новых поставок — их финансирование ляжет на европейских союзников, а координацию будет осуществлять НАТО.

Как отметила Брюс, хотя дипломатические каналы остаются открытыми, администрация Трампа четко дала понять, что готова к дальнейшей эскалации поддержки Киева в случае отсутствия прогресса в урегулировании кризиса.