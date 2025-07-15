Стало известно, где на Украине разместят переданные Трампом системы Patriot

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что новые комплексы Patriot от США могут разместить в Киеве, Одессе и Харькове, сообщает aif.ru .

Президент Штатов Дональд Трамп недавно заявил о том, что на Украину в ближайшее время планируют поставки нового американского вооружения. В том числе Белый дом хочет снабдить Киев 17 зенитно-ракетными комплексами Patriot.

Так, по мнению эксперта, данные комплексы, вероятно, расположат в Киеве, чтобы усилить ПВО, и в Харькове. Также он на 100% уверен, что третьей точкой для комплексов станет Одесса, так как там находится порт.

Возможно размещение Patriot, со слов Кнутова, в местах, где собирается оружие и где находятся логистические центры. В этих местах обычно происходит разгрузка вооружения, которое попадает на Украину через Польшу и Румынию.

«Кроме того, могут прикрыть те места, где будут строиться совместные заводы по производству беспилотников и ремонту западного оружия», — заключил специалист.