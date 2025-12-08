Российские войска освободили еще два населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ взяли под контроль Червоное в Донецкой Народной Республике и Новоданиловку в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения «Южной» группировки войск освободили Червоное в ДНР благодаря активным и решительным действиям. Также они нанесли поражение противнику возле таких населенных пунктов, как Степановка, Северск, Платоновка, Бересток, Звановка, Петровское и Константиновка в ДНР. Было уничтожено более 150 военных ВСУ.

Новоданиловку Запорожской области взяли под контроль бойцы группировки войск «Днепр». Они также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ возле Константиновки, Орехова, Лукьяновского, Разумовки в Запорожской области и Никольского в Херсонской области.

Российские военные продолжают проведение СВО и достигают поставленных целей.

Ранее ВС РФ взяли под контроль другое Червоное — в Запорожской области. До этого они освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье.

