сегодня в 13:48

ВС РФ освободили от ВСУ Зеленый Гай и Доброполье на Запорожье

Российские войска продолжают достигать поставленных целей на специальной военной операции (СВО). В ходе активных действий подразделений группировки «Восток» населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области перешли под их контроль, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Теперь населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье находятся под контролем российской армии. Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью вытеснены из них.

Также в окрестностях Гуляйполя и Зализничного в Запорожской области нанесено существенное поражение соединениям двух бригад территориальной обороны и трех штурмовых полков украинской армии.

Потери противника составили более 265 солдат, 10 единиц автотранспорта, американская гаубица М777 калибра 155 мм, а также склад с материальными запасами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вечером 30 ноября российский лидер Владимир Путин посетил один из пунктов управления СВО, где заслушал доклады об освобождении Красноармейска в Донецкой Народной Республике и Волчанска в Харьковской области.

В освобождении Красноармейска принимала участие группировка войск «Центр», а в освобождении Волчанска участвовали подразделения группировки войск «Север».

В районе населенного пункта Вильча (Харьковская область) нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады украинской армии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.