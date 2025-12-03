ВС РФ освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области

сегодня в 12:46

Российские военные продолжают наступление в зоне СВО. Они освободили от ВСУ населенный пункт Червоное в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Село заняли подразделения группировки войск «Восток». Таким образом, благодаря освобождению населенного пункта они продвинулись вглубь обороны противника.

Бойцы группировки войск «Восток» также поразили ВСУ возле Воздвижевки, Косовцева, Зализничного, Гуляйполя в Запорожской области и Андреевки в Днепропетровской области.

Ранее российское военные взяли под контроль населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье в Запорожской области. Также они нанесли поражение ВСУ в окрестностях Гуляйполя и Зализничного.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.