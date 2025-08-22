ВС РФ делают успехи в Донецкой Народной Республике. Так, они освободили от присутствия ВСУ три населенных пункта, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Российские военные взяли под контроль Катериновку, Владимировку и Русин Яр.

Ранее ВС РФ освободили населенный пункт Александро-Шультино в ДНР. Наступление проводили подразделения «Южной» группировки войск.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что в районах Славянска и Краматорска в ДНР до сих пор идут жесточайшие бои. По его словам, вскоре группировки ВСУ окажутся там в тисках.