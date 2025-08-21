Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что в районах Славянска и Краматорска в ДНР до сих пор идут жесточайшие бои. Скоро они решат судьбу Вооруженных сил Украины, сообщает NEWS.ru .

«Покровск, Константиновка, с другой стороны — Северск, Лиман. Это уже будет для ВСУ серьезно, тогда группировка ВСУ в Славянске и Краматорске окажется в тисках. Славянск находится в низине, главное там — гора Карачун», — сказал Дандыкин.

По его словам, Украина уже бросила подкрепления на Константиновку, Покровск и Красный Лиман.

Ранее в Минобороны России заявили, что в районе Клебан-Быкского водохранилища ликвидированы два центра управления украинскими дронами и блиндаж ВСУ. При помощи артиллерии и FPV-дронов вместе с личным составом также удалось ликвидировать пункты управления БПЛА ВСУ.

Кроме того, военный эксперт Андрей Марочко указал на стратегическое значение освобождения населенного пункта Новогеоргиевка, расположенного на границе Донецкой Народной Республики, Запорожской и Днепропетровской областей.