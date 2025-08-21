сегодня в 13:28

Александро-Шультино освободили в результате решительных действий российских бойцов.

Ранее военные также освободили Сухецкое, Панковку и Новогеоргиевку в ДНР. Это было сделано силами подразделения «Восток».

ВС РФ освободили от ВСУ также населенные пункты Колодези (ДНР) и Вороное (Днепропетровская область).