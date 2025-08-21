ВС РФ освободили населенный пункт Александро-Шультино в ДНР
Фото - © РИА Новости
Подразделения «Южной» группировки ВС РФ освободили населенный пункт Александро-Шультино в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба министерства обороны России.
Александро-Шультино освободили в результате решительных действий российских бойцов.
Ранее военные также освободили Сухецкое, Панковку и Новогеоргиевку в ДНР. Это было сделано силами подразделения «Восток».
ВС РФ освободили от ВСУ также населенные пункты Колодези (ДНР) и Вороное (Днепропетровская область).