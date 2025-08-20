Подразделения российской группировки войск «Центр» продолжают продвижение по линии фронта. Были освобождены Сухецкое и Панковка в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Восток» во время наступательных действий освободили Новогеоргиевку в Днепропетровской области Украины. ВСУ потеряли на направлении около 220 боевиков.

В ДНР российские солдаты уничтожили две бронемашины, семь авто, три артиллерийских орудия, в том числе западного производства. Также там были ликвидированы 405 боевиков.

Ранее сообщалось, что почти 150 штурмовиков ВС РФ третьи сутки держат оборону в зоне прорыва под Покровском. На противодействие им противник направил наиболее боеспособные части боевиков.