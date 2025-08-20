Около 150 штурмовиков ВС РФ 3 сутки держат оборону в зоне прорыва под Покровском

Около 150 российских бойцов третий день держат оборону в точке прорыва на покровском направлении в Донецкой Народной Республике. К ним ВСУ отправили самые боеспособные части украинских боевиков, суммарно примерно 2 тыс. человек, сообщает Mash .

Перебросив части под Покровск, ВСУ усилили сопротивление вокруг населенного пункта. Противник пытается атаковать в зоне прорыва российских войск. Три-четыре взвода российских солдат рядом с Кучеровым Яром уже три дня держат позиции.

ВС РФ ожидает подкрепления с юга — из Федоровки. Она находится всего в 10 километрах от Кучерова Яра. Там находятся девятая, 39-я и 110-я отдельные механизированные бригады.

Известно, что ВС РФ взяли в кольцо 70% Покровска в ДНР. Российские войска контролируют противника с окраин. Также направляются группы диверсантов.