ВС РФ освободили от ВСУ два населенных пункта в ДНР и Днепропетровской области Спецоперация сегодня в 12:23

Вооруженные силы России (ВС РФ) продолжают достигать поставленных целей на специальной военной операции на Украине. В ходе слаженных действий военным удалось освободить от присутствия противника сразу два населенных пункта — в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в Днепропетровской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ДНР российские военные освободили от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенный пункт Колодези. Теперь он контролируется российской армией. В Днепропетровской области от ВСУ освобожден населенный пункт Вороное. С освобождением новых территорий от противника позиции российской армии значительно улучшились в зоне соприкосновения с ВСУ.