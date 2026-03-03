Российская армия освободила еще два населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ продолжают наступательные действия в зоне спецоперации. Российские войска освободили еще два населенных пункта, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных боев заняли Бобылевку в Сумской области. Также отличились подразделения группировки войск «Днепр» — они освободили Веселянку в Запорожской области.

Ранее российские военнослужащие освободили от ВСУ населенные пункты Дробышево и Резниковка в Донецкой Народной Республике. Помимо этого, бойцы Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт Круглое в Харьковской области.

Военкор Евгений Поддубный также сообщил, что российская армия нанесла первый артиллерийский удар по Краматорску в ДНР. Бойцы ВС РФ сделают все, чтобы вытеснить с этих территорий противника.

