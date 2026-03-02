сегодня в 15:23

ВС РФ освободили Резниковку, Дробышево и Круглое в зоне проведения СВО

Российские военнослужащие освободили от ВСУ населенные пункты Дробышево и Резниковка в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо этого, бойцы Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт Круглое в Харьковской области.

Ранее стало известно, что солдаты группировки войск «Центр» выбили боевиков ВСУ из Краснознаменки в Днепропетровской области Украины.

Вооруженные силы РФ продолжают проведение специальной военной операции, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.