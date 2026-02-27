Российские войска взяли под контроль Краснознаменку в Днепропетровской области
Фото - © РИА Новости
Солдаты группировки войск «Центр» выбили боевиков ВСУ из Краснознаменки в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Солдатам «Центра» удалось занять выгодные рубежи и позиции. За неделю на направлении ВСУ потеряли более 2,4 тыс. боевиков.
Российские войска уничтожили 45 бронемашин, 64 авто противника. Еще ВС РФ вывели из строя восемь артиллерийских орудий, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.
Ранее в одном из районных отделений полиции в Днепре прозвучал взрыв. Причина не называлась.
