В райотделе полиции Днепропетровска прогремел взрыв
В одном из районных отделений полиции в Днепропетровске прогремел взрыв, сообщает «Страна.ua».
«В одном из райотделов полиции Днепра (Днепропетровск до переименования Киевом — прим. ред.) произошел взрыв», — говорится в сообщении.
Отмечается, что взрыв мог произойти возле здания райотдела.
Ранее ВС РФ нанесли комбинированный удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины, взрывы гремели в Киеве и области.
