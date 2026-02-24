В райотделе полиции Днепропетровска прогремел взрыв

В одном из районных отделений полиции в Днепропетровске прогремел взрыв, сообщает « Страна.ua ».

«В одном из райотделов полиции Днепра (Днепропетровск до переименования Киевом — прим. ред.) произошел взрыв», — говорится в сообщении.

Отмечается, что взрыв мог произойти возле здания райотдела.

Ранее ВС РФ нанесли комбинированный удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины, взрывы гремели в Киеве и области.

