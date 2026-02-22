Мощные взрывы прогремели в Киеве и области

ВС РФ нанесли комбинированный удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины, взрывы гремели в Киеве и области, сообщает SHOT .

Десятки взрывов были слышны утром в воскресенье в Киеве и области, начиная с 5:30. Были атакованы Трипольская ТЭС и ТЭЦ-6. Воздушная тревога объявлена по всей стране.

В нападении участвовали примерно 80 БПЛА «Герань» и свыше 10 крылатых ракет Х-22, не менее 15 ракет «Циркон» и «Искандер».

Удары ВС РФ нанесли по указанным целям в Кировограде, Николаеве, Днепропетровске, Сумской и Одесской области. Кроме того, ракеты и дроны долетели до Кропивницкого и Кривого Рога.

