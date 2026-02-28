сегодня в 10:07

Поддубный: ВС РФ нанесли первый удар по Краматорску в ДНР

Российская армия нанесла первый артиллерийский удар по Краматорску в Донецкой Народной Республике (ДНР). Бойцы ВС РФ сделают все, чтобы вытеснить с этих территорий противника, об этом заявил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале .

По словам военкора, первый удар пришелся по территории поселка Беленькое. Этот населенный пункт непосредственно граничит с северо-восточными городскими окраинами.

Поддубный отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский не соглашается отводить свои подразделения из краматорско-славянской агломерации.

Теперь, в связи со сложившейся оперативной обстановкой, бойцов Вооруженных сил Украины вытеснят российские военнослужащие.

Ранее Поддубный сообщал, что ВС РФ слаженными действиями смогли освободить от присутствия противника Краснознаменку в Днепропетровской области.

