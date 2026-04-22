Врачи предупреждают о риске ротавируса перед сезоном отпусков

В преддверии летнего сезона, когда многие только планируют отпуск, врачи напоминают: уже сейчас, с первыми поездками на море и сменой климата, резко возрастает риск острых кишечных инфекций (ОКИ). По статистике, до 82% таких заболеваний имеют вирусную природу — и почти в половине случаев речь идет о ротавирусе.

Риск не только для детей

Принято считать, что ротавирус — это прежде всего детская инфекция. Действительно, у малышей до пяти лет заболевание обычно протекает тяжелее и может быстрее приводить к обезвоживанию. Однако заразиться могут и взрослые: вирус легко передается в быту. Если заболевает ребенок, вероятность заражения родителей и других близких остается высокой.

Роспотребнадзор предупреждает: восприимчивость к ротавирусу очень высокая, при контакте с инфекцией заболевают от 25 до 70% населения. При этом даже после исчезновения симптомов человек может оставаться заразным более месяца, что повышает вероятность заражения окружающих.

Быстрое развитие

Как отмечает главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор Андрей Продеус, заражение чаще всего происходит через воду, грязные руки и немытые продукты. Кроме того, вирус может сохраняться на поверхностях и предметах быта, что облегчает его распространение, особенно в условиях поездок и отдыха.

Заболевание, как правило, начинается внезапно. Сначала может повыситься температура (чаще до 38 °C), появляются слабость и снижается аппетит. Затем присоединяются рвота и диарея — иногда практически одновременно.

Именно такая комбинация симптомов делает инфекцию особенно опасной: состояние может заметно ухудшаться за короткое время. Потеря жидкости происходит быстро, и у детей это нередко приводит к обезвоживанию, требующему медицинской помощи.

Почему важно не откладывать лечение

Андрей Продеус акцентирует внимание на том, что в большинстве случаев ОКИ связаны именно с вирусами, и это важно учитывать при выборе терапии. Помимо ротавируса, такие инфекции могут вызываться норовирусами и аденовирусами, которые также активно передаются и способны приводить к осложнениям.

Вирусы активно размножаются в организме, поэтому от скорости начала лечения во многом зависит течение заболевания. Чем раньше начата терапия, тем ниже риск тяжелого течения. Поэтому при первых признаках инфекции профессор Продеус призывает не терять время и начинать терапию препаратами прямого противовирусного действия. К этой группе относится умифеновир (Арбидол), включенный в клинические рекомендации Минздрава РФ по ротавирусному гастроэнтериту и норовирусной инфекции в качестве этиотропной терапии.

Эксперт пояснил, что умифеновир имеет широкий спектр противовирусной активности и препятствует проникновению вируса в клетки, а также его дальнейшему распространению. Это позволяет снизить вирусную нагрузку и, как следствие, выраженность симптомов и риск осложнений. При этом препарат начинает действовать уже в первые часы после приема — примерно через 1,5 часа, что особенно важно при быстром развитии симптомов.

Когда нужна медицинская помощь

При легком течении ротавирусной инфекции возможно наблюдение дома — при условии, что человек пьет достаточное количество жидкости и нет признаков обезвоживания.

Однако есть ситуации, когда обращение к врачу никак нельзя откладывать:

рвота повторяется многократно;

появляется выраженная слабость, сонливость;

снижается частота мочеиспускания;

отмечается сухость кожи и слизистых;

температура не снижается.

Что положить в отпускную аптечку: чек-лист от профессора Продеуса

Чтобы не упустить первые симптомы, врачи советуют заранее собрать базовый набор средств для поездки.

Как отмечает Андрей Продеус, в аптечке должны быть:

противовирусные средства прямого действия (например, умифеновир);

растворы для регидратации (для восполнения потери жидкости);

сорбенты;

жаропонижающие препараты.

Также важно взять с собой антисептики, влажные салфетки и использовать безопасную воду — кипяченую или бутилированную.

Такой набор помогает быстрее сориентироваться при первых признаках заболевания и начать лечение без задержек.