Заморозки до -5,6 градуса зафиксировали в Московском регионе

Этой ночью в Подмосковье температура опускалась до минус 5,6 градуса, в Москву тоже вернулись заморозки, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Как уточнил синоптик, по данным базовой метеостанции столицы ВДНХ, минимум в мегаполисе составил минус 1,3 градуса. В городе температура менялась от плюс 2,8 градуса на Балчуге до минус 3,6 в Бутове. При этом Балчуг в среду стал единственной метеостанцией региона, где была положительная минимальная температура.

По словам Леуса, в Подмосковье самым холодным местом стали Черусти — там подморозило до минус 5,6 градуса.

Он добавил, что ближайшей ночью в регионе также будет холодно, но заморозков не прогнозируется, они вернутся в область следующими ночами.

