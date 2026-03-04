Российская армия нанесла удары по украинским объектам в 149 районах

ВС РФ нанесли удары по объектам и живой силе украинской армии в 149 районах. Для поражения использовали артиллерию, ударные беспилотники, авиацию и ракеты, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удары нанесли по местам запуска вражеских дронов, складу боеприпасов, объектам транспорта и энергетики, используемых для ВПК Украины, а также по пунктам размещения украинских военных и наемников из других стран.

Ранее стало известно, что украинская армия готовит весеннее контрнаступление около Белгородской области. К границе стянули почти 8 тысяч бойцов и наемников из Европы, Китая и Латинской Америки.

Тем временем ВС РФ продолжают наступательные действия в зоне спецоперации. Российские войска освободили еще два населенных пункта.

