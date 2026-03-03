сегодня в 13:49

ВСУ стянули почти 8 тыс бойцов и наемников к границе с Белгородской областью

Украинская армия готовит весеннее контрнаступление около Белгородской области. К границе стянули почти 8 тысяч бойцов и наемников из Европы, Китая и Латинской Америки, сообщает Mash .

Командование ВСУ распределяет силы у поселков Октябрьский и Красная Яруга в Харьковской области. Техника и живая сила противника собирается для дальнейшего контрнаступления, атакует дронами приграничные села.

В основном группировка состоит из 2-го армейского корпуса «Хартия», в том числе 13-й бригады. В нее входят наемники из США, Китая, Бразилии, Перу, Чехии и Тайваня.

Тем временем ВС РФ продолжают наступательные действия в зоне спецоперации. Российские войска освободили еще два населенных пункта.

