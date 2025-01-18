Российские войска зачищают от ВСУ населенный пункт Времевка в ДНР, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией».

«Под натиском наших войск враг выбит из Времевки, сейчас там идет полная зачистка населенного пункта от остатков украинских боевиков», — сказал Рогов.

Ранее сообщалось об ожесточенных боях в Часовом Яре в районе шахты «Торецкая».

Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Украинка в Донецкой Народной Республике.