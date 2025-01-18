Рогов: российские войска выбили украинских боевиков из Времевки
Российские войска зачищают Времевку в ДНР
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Российские войска зачищают от ВСУ населенный пункт Времевка в ДНР, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией».
«Под натиском наших войск враг выбит из Времевки, сейчас там идет полная зачистка населенного пункта от остатков украинских боевиков», — сказал Рогов.
Ранее сообщалось об ожесточенных боях в Часовом Яре в районе шахты «Торецкая».
Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили населенный пункт Украинка в Донецкой Народной Республике.