Режим ЧС объявлен после удара БПЛА по Энгельсу

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В Саратовской области ввели режим ЧС из-за удара БПЛА по Энгельсу

В Саратовской области ввели режим ЧС межмуниципального уровня из-за пожара, возникшего после удара БПЛА по Энгельсу. Губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале назвал такой шаг необходимым для ликвидации возгорания.

Глава региона добавил, что провел заседание оперативного штаба на месте пожара в Энгельсе. Предпринимаются необходимые меры для ликвидации возгорания.

Ранее в Энгельсе начались проблемы с подачей холодной воды.

14 января украинские войска устроили массированную атаку дронов на предприятия в Саратове и Энгельсе. Большинство целей были уничтожены российскими средствами ПВО.

В результате налета БПЛА на Саратов и Энгельс никто не пострадал, однако повреждения получили промышленные предприятия.