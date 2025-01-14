Режим ЧС объявлен после удара БПЛА по Энгельсу
В Саратовской области ввели режим ЧС из-за удара БПЛА по Энгельсу
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В Саратовской области ввели режим ЧС межмуниципального уровня из-за пожара, возникшего после удара БПЛА по Энгельсу. Губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале назвал такой шаг необходимым для ликвидации возгорания.
Глава региона добавил, что провел заседание оперативного штаба на месте пожара в Энгельсе. Предпринимаются необходимые меры для ликвидации возгорания.
Ранее в Энгельсе начались проблемы с подачей холодной воды.
14 января украинские войска устроили массированную атаку дронов на предприятия в Саратове и Энгельсе. Большинство целей были уничтожены российскими средствами ПВО.
В результате налета БПЛА на Саратов и Энгельс никто не пострадал, однако повреждения получили промышленные предприятия.