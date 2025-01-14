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Проблемы с холодной водой начались после атаки БПЛА по предприятию в Энгельсе

Проблемы с давлением на сетях холодного водоснабжения наблюдаются после атаки украинских беспилотников на предприятие в Энгельсе Саратовской области, сообщил глава муниципального района Михаил Исаев.

«В связи с перезапуском системы электроснабжения восстанавливается работа насосных станций», — написал Исаев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в настоящее время специалисты восстанавливают давление на сетях холодного водоснабжения.

Исаев добавил, что в результате массированной атаки дронов ВСУ на 2 предприятия в Энгельсе и Саратове пострадавших нет. Большинство целей были сбиты средствами ПВО. На месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что оперативное совещание провели на предприятии в Энгельсе, где есть повреждения в результате атаки украинских БПЛА.