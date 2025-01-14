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Губернатор Бусаргин: пожар тушат на предприятии в Энгельсе после атаки дронов

Оперативное совещание провели на предприятии в Энгельсе Саратовской области, где есть повреждения в результате атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Ранее ВСУ провели массированную атаку БПЛА по Саратову и Энгельсу. Там есть повреждения на двух промышленных предприятиях. Система ПВО ликвидировала большое число целей во время атаки.

«Пострадавших нет», — написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что экстренные службы на месте ЧП занимаются ликвидацией открытого возгорания.

Прошлой ночью РФ подверглась самой массированной атаке беспилотников ВСУ с начала текущего года. Ликвидировано более 200 БПЛА.