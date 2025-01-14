Бусаргин: повреждения есть на промпредприятиях в Саратове и Энгельсе после атаки Спецоперация сегодня в 08:55

После массированной атаки БПЛА по Саратову и Энгельсе в городах есть повреждения на 2 промышленных предприятиях, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«На всех точках работают экстренные службы», — написал Бусаргин в Telegram-канале. Он добавил, что ПВО уничтожила большое количество целей во время атаки. Минувшей ночью Россия подверглась самой массированной атаке беспилотников ВСУ с начала 2025 года. Было сбило более 200 БПЛА.