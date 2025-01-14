Ракеты-беспилотники и дроны: чем ВСУ ночью ударили по Саратовской области

Украинская сторона минувшей ночью нанесла удары по Саратовской области с применением реактивных ракет-беспилотников «Пекло» и дронов «Бобер», сообщает Mash .

Местные жители рассказали, что во время массированной атаки в небе раздалось около 15 взрывов. Средства ПВО уничтожили большое число целей.

Как заявил глава региона Роман Бусаргин, после украинских ударов на двух предприятиях — в Саратове и Энгельсе — обнаружились повреждения.

Предварительно, в результате атаки никто не пострадал, однако на объекте в Энгельсе возникло возгорание, сейчас его тушат.

Прошедшей ночью территория России подверглась самой массированной атаке беспилотников ВСУ с начала текущего года. Было сбито свыше 200 дронов противника.