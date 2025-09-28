Ракетную опасность объявили на территории Белгородской области
Фото - © Freepik.com
Ракетную опасность объявили в воскресенье вечером на территории Белгородской области в связи с возможными атаками со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Спуститесь в подвал», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор призвал жителей региона оставаться в укрытиях до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».
Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что киевский режим совершил ракетный обстрел Белгорода. В результате атаки ВСУ пострадали 2 мирных жителя. Также в городе наблюдаются значительные перебои с подачей электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры.
