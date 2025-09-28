Гладков: ВСУ атаковали энергетическую инфраструктуру Белгорода

Киевский режим атаковал энергетическую инфраструктуру в Белгороде. В городе наблюдаются значительные перебои с подачей электроэнергии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Враг нанес удар по инфраструктуре. Сейчас оцениваем ущерб», — заявил Гладков на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в настоящее время в Белгороде зафиксированы значительные перебои с подачей электроэнергии. Предпринимаются меры по подключению к ряда объектов к резервной генерации или переподключению для обеспечения нужд населения и предприятий.

По словам главы региона, городские экстренные и аварийные службы перешли на резервные источники питания. Восстановительные работы уже начались. Более подробнее о них Гладков сообщит после 21:00.

Губернатор призвал местных жителей к максимальной внимательности, так как возможны перебои в оповещении населения о ракетной опасности или атаках БПЛА. Жителям регионам следует покинуть улицы и находиться дома.

