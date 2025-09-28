Два мирных жителя пострадали при ракетном обстреле Белгорода
Фото - © Медиасток.рф
Киевский режим в воскресенье вечером ракетами обстрелял Белгород. В результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В результате ракетного обстрела Белгорода пострадали два мирных жителя», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что бригады скорой помощи доставили в Белгородскую городскую больницу № 2 мужчину с осколочным ранением живота и женщину с подозрением на баротравму. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
Глава региона добавил, что в настоящее время информация о последствиям атаки противника уточняется.
Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что украинские военные атаковали энергетическую инфраструктуру в Белгороде. В городе наблюдаются значительные перебои с подачей электроэнергии.
