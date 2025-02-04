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Работы на астраханском ГПЗ после атаки ВСУ планируют завершить 5 февраля

Восстановительные работы на Астраханском газоперерабатывающем заводе после атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся на личном контроле губернатора региона Игоря Бабушкина. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале .

«Специалисты ведут пусконаладочные работы для возобновления подачи газа на магистральные газопроводы. По плану, их завершат завтра (5 февраля — ред.)», — сообщил Бабушкин.

По словам Бабушкина, специалисты получают актуальные данные каждые 20 минут благодаря автоматизированной системе контроля на АГПЗ. Эта современная технология осуществляет постоянный анализ и измерение качества атмосферного воздуха в круглосуточном режиме.

В настоящее время результаты наблюдений показывают полное соответствие концентрации загрязняющих веществ допустимым экологическим стандартам.

Ранее ВСУ обстреляли астраханский ГПЗ в ночное время. Из-за этого предприятие приостановило работу. Жизни и здоровью сотрудников ничего не угрожает, а восстановительные работы ведутся в оперативном формате.