Губернатор Бабушкин: Астраханский ГПЗ приостановил работу перед атакой БПЛА

Ночью ВСУ предприняли попытку атаковать с помощью БПЛА Астраханский газоперерабатывающий завод. Предприятие приостановило работу перед нападением, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

По его словам, ситуация контролируемая. Жизни и здоровью сотрудников завода и населению ничто не угрожает.

«Получив заблаговременные сигналы об опасности БПЛА, предприятие остановило свою работу», — сообщил Бабушкин в своем Telegram-канале.

Благодаря принятой мере выбросы не были допущены. Также удалось избежать повреждения объектов химической опасности.

Росприроднадзор и службы мониторинга ГПЗ следят за состоянием воздуха. Превышений норм нет.

Губернатор назвал вбросом сообщения в соцсетях о якобы последствиях атаки и экологической катастрофе. Он призвал доверять только официальной информации.

Ранее Бабушкин сообщил, что ВСУ попытались атаковать предприятие топливно-энергетического комплекса Астраханской области с помощью БПЛА. Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении одного беспилотника произошло возгорание. Никто не пострадал.