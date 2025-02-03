Возгорание возникло в Астраханской области при атаке БПЛА

«Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении одного из БПЛА произошло возгорание. Пострадавших нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Бабушкин не уточнил, где именно произошло происшествие.

Ранее сообщалось о взрывах над городом Ахтубинск в Астраханской области.