Возгорание возникло в Астраханской области при атаке БПЛА
Беспилотники ВСУ атаковали предприятие ТЭК в Астраханской области
ВСУ предприняли попытку атаки беспилотников предприятие топливно-энергетического комплекса Астраханской области, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
«Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении одного из БПЛА произошло возгорание. Пострадавших нет», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Бабушкин не уточнил, где именно произошло происшествие.
Ранее сообщалось о взрывах над городом Ахтубинск в Астраханской области.