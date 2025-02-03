Взрывы раздались над городом Ахтубинском Астраханской области
ВСУ пытались атаковать газоперерабатывающий завод в Астраханской области
Беспилотники ВСУ пытались атаковать газоперерабатывающий завод в городе Ахтубинск Астраханской области, сообщает Telegram-канал Shot.
Над городом прозвучал взрыв, местные жители заметили яркую вспышку над городом.
Информации о разрушениях и пострадавших нет.
Ранее в городе объявили опасность воздушной атаки.
Ночью в понедельник ВСУ массово атаковали Волгоград сразу после празднования годовщины Дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.