Взрывы раздались над городом Ахтубинском Астраханской области

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ВСУ пытались атаковать газоперерабатывающий завод в Астраханской области

Беспилотники ВСУ пытались атаковать газоперерабатывающий завод в городе Ахтубинск Астраханской области, сообщает Telegram-канал Shot .

Над городом прозвучал взрыв, местные жители заметили яркую вспышку над городом.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее в городе объявили опасность воздушной атаки.

Ночью в понедельник ВСУ массово атаковали Волгоград сразу после празднования годовщины Дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.