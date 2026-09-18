Депутат Евгения Чиркунова проголосовала на выборах в Шатуре

Депутат совета депутатов муниципального округа Шатура Евгения Чиркунова 18 сентября проголосовала на выборах в Государственную думу и Московскую областную думу на участке в Рошале, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат совета депутатов муниципального округа Шатура Евгения Чиркунова 18 сентября приняла участие в выборах депутатов Государственной думы и Московской областной думы. Она проголосовала на избирательном участке, расположенном в Детской школе искусств Рошаля.

«Для меня участие в выборах — это не формальность, а уже добрая традиция. Это способ поддержать свою команду и действующий курс. У меня появилась своя небольшая традиция: на каждые выборы я всегда хожу в тематической футболке. Вот сегодня на ней написано: „Не забывай, откуда ты родом“. И как раз сегодняшний шаг — это способ не забывать и поддерживать свою малую Родину», — отметила Евгения Чиркунова.

Чиркунова участвует в выборах с 2023 года. В этом году она также работала наблюдателем на одном из избирательных участков. На президентских выборах 2024 года и выборах в совет депутатов Шатуры она голосовала очно, а на последних муниципальных выборах была кандидатом и стала депутатом.

Выборы депутатов Государственной думы и Московской областной думы проходят 18, 19 и 20 сентября. В Шатуре с 08:00 до 20:00 работают 41 избирательный участок. Адрес участка можно узнать на сайте ЦИК России или в территориальной избирательной комиссии Шатуры по телефону +7 (49645) 2-44-97.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что растет количество желающих отдать свой голос дистанционно на выборах в Московской области.

«У нас тоже в Подмосковье очень заметно количество желающих проголосовать дистанционно, дома, через портал „Госуслуги“, соответственно, оно тоже растет. И дальнейшим разъяснением того, как это делается, мы также занимаемся. Занимается избирательная комиссия», — рассказал губернатор.