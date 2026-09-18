Военный журналист Александр Сладков проголосовал в Щелкове

Военный журналист Александр Сладков в первый день голосования 18 сентября посетил избирательный участок в школе № 24 поселка Монино в городском округе Щелково, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Подмосковье начался первый день голосования. С 18 по 20 сентября жители региона выбирают депутатов Государственной думы и Московской областной думы.

Военный журналист Александр Сладков проголосовал на избирательном участке, который расположен в монинской школе № 24. Он родился в поселке Монино в семье офицера.

После увольнения из Вооруженных сил России Сладков работал в щелковской газете «Время» и на «Радио России». С 1993 года он сотрудничает с телеканалом «Россия».

Журналист освещал конфликты на постсоветском пространстве, а также боевые действия в Афганистане, Ираке и Сербии. С начала специальной военной операции он работает в зоне боевых действий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.